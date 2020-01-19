Англия

Менеджер высказался о потере очков в матче АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свою оценку поединку АПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Кристал Пэлас.

"При счете 2:1 просто недопустимо, что Заа имел пространство. Это было просто, но мы позволили им это сделать, после чего пропустили гол. Таково было решение на поле. Концентрация всегда присутствует в команде, это было просто неправильное решение. Мы собираемся улучшить этот компонент".

"Мы сделали все. Мы начали очень хорошо, не знаю даже, какое количество ударов мы совершили, чтобы попытаться выиграть игру. И, к сожалению,не смогли победить", сказал Гвардиола Sky Sports.

К слову, нападающий "горожан" Серхио Агуэро забил свой 250-й гол за команду во всех турнирах.