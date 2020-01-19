Англия

Англичанин сможет помочь команде в этом сезоне.

Как сообщает The Telegraph, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн начал курс восстановления после операции на подколенном сухожилие и сможет начать тренироваться через девять недель.

По данным источника, английский футболист имеет отличные шансы выйти на поле в середине апреля, а также травма не должна помешать игроку принять участие на Евро-2020.

В этом сезоне на счету нападающего 25 матчей в футболке лондонцев, в которых он отметился 17 голами и двумя ассистами.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо и вовсе предполагал, что форвард больше не сыграет в этом сезоне.