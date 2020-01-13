Англия

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн может пропустить остаток сезона.

Харри Кейн получил травму в матче против Саутгемптона – он разорвал подколенное сухожилие левой ноги.

Изначально считалось, что англичанин вернется на поле в апреле, однако Жозе Моуриньо в этом не уверен.

"Кейн? На счет Харри нет новостей. Если вы будете каждый раз спрашивать, ответ будет одним и тем же".

"Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, до конца апреля, мая, следующего сезона. Я не знаю", — приводит слова Жозе Моуриньо The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм хочет компенсировать потерю Кейна Пьонтеком.

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