Англия

Австрийский вингер может перебраться в АПЛ.

Крайний полузащитник Интера Валентино Лазаро близок к тому, чтобы провести вторую половину сезона в Ньюкасле, сообщает FC Inter News.

По данным источника, руководство "сорок" предложило итальянцам два миллиона евро за аренду, а также 18-20 миллионов евро за право выкупа игрока.

Отмечается, что переговоры с "нерадзурри" об аренде футболиста также ведут Вердер и Вест Хэм, но предложение Ньюкасла устроило.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Лейпцига также хочет видеть Лазаро в своих рядах.