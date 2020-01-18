Германия

Защитник планирует отправиться на поиски игровой практики.

Вердер и Лейпциг планируют побороться за право арендовать у Интера защитника Валентино Лазаро, утверждает Sky Sport in Germany.

По данным источника, руководство "нерадзурри" готово отпустить футболиста, который не имеет постоянной игровой практики на Сан Сиро.

В текущем сезоне Серии А Лазаро вышел на поле всего в шести поединках, отметившись лишь одной результативной передачей. Также утверждается, что за игроком наблюдают клубы из английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на аренду защитника остается Вест Хэм, который уже связался с миланцами.