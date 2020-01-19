Англия

"Синие" согласись принять условия миланского клуба.

Полузащитник Виктор Мозес может стать игроком Интера в ближайшее время, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Интер планирует подписать нигерийского вингера на правах аренды с опцией выкупа за 10 млн евро. "Синие" дали согласие на этот трансфер, но сделка будет завершена лишь в случае успешного прохождения медосмотра футболистом.

В данный момент Мозес выступает на правах аренды в Фенарбахче. В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел 7 поединков в футболке "канареек", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Интера Валентино Лазаро может перейти в Ньюкасл.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.