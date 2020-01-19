Англия

"Бордовые" победили со счетом 2:1.

В матче 23-го тура АПЛ Бернли обыграл на своем поле Лестер со счетом 2:1.

Счет в середине первого тайма открыл полузащитник "лис" Харви Барнс. Однако хозяева одержали победу благодаря голам Криса Вуда и Эшли Вествуда.

На 68-й минуте форвард Лестера Джейми Варди не реализовал пенальти.

Бернли – Лестер 2:1

Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33.

Бернли: Поуп – Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Вуд (Леннон, 90+3), Родригес.

Лестер: Шмейхель – Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фукс – Менди – Перес (Ихеаначо, 74), Прат (Тилеманс, 74), Мэддисон, Барнс – Варди.

Предупреждение: Ми.

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