Англия

Испанец может получить шанс переехать в АПЛ.

Руководство Вулверхэмптона намерено в ближайшее время начать переговоры с Динамо Загреб относительно трансфера полузащитника Дани Ольмо, утверждает Sportske Novosti.

Напомним, главным претендентом на испанского футболиста остается Милан, который уже ведет переговоры с хорватами о сумме компенсации за игрока.

По данным источника, Динамо хочет получить за Ольмо 25 миллионов евро, но "россонери" хотели бы сбить цену. В свою очередь, "волки" готовы удовлетворить финансовые запросы "синих".

Ранее сообщалось, что Милан все-таки близок к трансферу полузащитника, но преградой могут стать агенты хавбека.