Менеджер "канониров" рассказал о требованиях к футболисту.
Миккель Артета, getty images
21 января 2020, 07:46
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о своих ожиданиях от игры полузащитника команды Месута Озила.
"Требования, которые мы должны предъявлять к Озилу — это вносить изменения в каждую игру".
"Для этого ему нужна правильная тактическая структура и правильные игроки вокруг него, чтобы помочь ему сделать это".
"Я думаю, что у него могло быть больше ассистов и, возможно, больше голов в играх, в те времена, когда мы играли вместе, но ему во многом невезло, но я думаю, что его производительность значительно улучшилась", — цитирует Артету Goal.
Ранее испанский специалист прокомментировал ничейный результат поединка против Шеффилда.