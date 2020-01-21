Англия

Менеджер "канониров" рассказал о требованиях к футболисту.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о своих ожиданиях от игры полузащитника команды Месута Озила.

"Требования, которые мы должны предъявлять к Озилу — это вносить изменения в каждую игру".

"Для этого ему нужна правильная тактическая структура и правильные игроки вокруг него, чтобы помочь ему сделать это".

"Я думаю, что у него могло быть больше ассистов и, возможно, больше голов в играх, в те времена, когда мы играли вместе, но ему во многом невезло, но я думаю, что его производительность значительно улучшилась", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист прокомментировал ничейный результат поединка против Шеффилда.