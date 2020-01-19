Англия

Главный тренер Арсенала прокомментировал поединок против Шеффилд Юнайтед.

Арсенал в отчетном туре принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед. "Канониры" вели в счете долго время, но упустили победу в конце встречи.

Микель Артета очень огорчен развитием событий, а также считает, что арбитр не назначил очевидный пенальти на Николя Пепе.

"Я очень разочарован.Думаю, что мы потеряли два очка. В Премьер-лиге за последние 10 или 15 минут может произойти все, что угодно.

Пенальти? Думаю, это был чистейший одиннадцатиметровый. Должно было быть, как и в поединке против Челси. Все предельно ясно, не знаю, сколько нам еще нужно технологий?", — приводит слова Артеты Sky Sports.

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