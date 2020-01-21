Челси сделал запрос по Кавани — The Telegraph

Англия

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Челси заинтересован в услугах Эдинсона Кавани, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "синие" продолжают искать варианты для усиления линии атаки и сделали запрос по 32-летнему футболисту.

Сообщается, что ПСЖ намерен выручить за уругвайца как минимум 10 миллионов фунтов.

Контракт Кавани с французской командой рассчитан до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Кавани летом.