Англия

Уругваец рассматривает возможность перехода в английский клуб.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может стать игроком Манчестер Юнайтед следующим летом, сообщает издание Manchester Evening News.

Уругваец получит статус свободного агента по окончании сезона и заинтересован в переходе в английский клуб. "Красные дьяволы" давно находятся в поисках забивного форварда и могут воспользоваться этой возможностью.

МЮ не сможет заполучить 32-летнего игрока в январе, так как ПСЖ требует за него 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее в подписании нападающего также были заинтересованы Атлетико, Челси и Тоттенхэм.

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