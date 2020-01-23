Англия

Football.ua анонсирует матч 24-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Ливерпулем.

Коллектив Нуну Эшпириту Санту ожидает сложнейшая проверка в лице подопечных Юргена Клоппа.

Вулверхэмптон – Ливерпуль

23 января, 22:00, стадион Молинью, Вулвергемптон. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Как и ранее, Ливерпуль – неостановим. Подопечные Юргена Клоппа побеждают раз за разом, и хоть до завершения чемпионата осталось еще пятнадцать туров, можно смело предполагать, что "красные" так и останутся непобежденными в текущем сезоне.

До матча первого круга форвард Вулверхэмптона Рауль Хименес был полон уверенности, что "волки" способны стать первой командой, которая нанесет первое поражение "красным". Тем не менее, тогда этого не случилось – коллектив Юргена Клоппа добыл дежурную победу. Может, в этот раз на Молинью получится лучше?

Напомним, что матч первого круга завершился победой Ливерпуля – 1:0.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,67, ничья – 4,00, а победа "волков" – 5,40.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Винагре, Боли – Кейта, Клайн, Милнер

Под вопросом: Жота – Ловрен.

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл 13 последних матчей в АПЛ.

"Красные" забивают как минимум два гола в 27 из последних 31 матчей в АПЛ.

Ливерпуль выигрывает и в тайме, и в матче в последних 9 играх в Премьер-лиге.

В последних семи встречах в чемпионате Англии "красные" не пропускали.