Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири продолжит выступать за нынешнюю команду.
ДЖЕРДАН ШАКИРИ, GETTY IMAGES
21 января 2020, 15:58
Джердан Шакири не покинет Ливерпуль этой зимой, сообщает журналист Джеймс Пирс.
По его информации, "красные" будут готовы продать швейцарца лишь летом. При этом, Ливерпуль повесит ценник в размере 30 миллионов евро.
В январе интерес к Шакири проявили Рома и Севилья, однако все предложения были отклонены.
В текущем сезоне 28-летний футболист провел шесть матчей в АПЛ: на его счету один гол.
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