Англия

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири продолжит выступать за нынешнюю команду.

Джердан Шакири не покинет Ливерпуль этой зимой, сообщает журналист Джеймс Пирс.

По его информации, "красные" будут готовы продать швейцарца лишь летом. При этом, Ливерпуль повесит ценник в размере 30 миллионов евро.

В январе интерес к Шакири проявили Рома и Севилья, однако все предложения были отклонены.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел шесть матчей в АПЛ: на его счету один гол.

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