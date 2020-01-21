Джердан Шакири не покинет Ливерпуль этой зимой, сообщает журналист Джеймс Пирс.

По его информации, "красные" будут готовы продать швейцарца лишь летом. При этом, Ливерпуль повесит ценник в размере 30 миллионов евро.

В январе интерес к Шакири проявили Рома и Севилья, однако все предложения были отклонены.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел шесть матчей в АПЛ: на его счету один гол. 

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