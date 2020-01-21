Англия

Украинец провел на поле весь матч.

Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Шеффилд Юнайтед благодаря голу Серхио Агуэро после передачи Кевина Де Брюйне на 73-й минуте. У "горожан" была хорошая возможность открыть счет в первом тайме, однако Габриэль Жезус не сумел реализовать пенальти.

Впервые в этом году в Премьер-лиге сыграл Александр Зинченко, а для его коллеги Эмерика Ляпорта эта игра стала первой с конца августа, когда он получил травму колена.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 0:1

Гол: Агуэро, 73.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Болдок, О'Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Иган, Стивенс – Норвуд, Флек, Бешич (Люндрем, 78) – Макберни, Шарп (Муссе, 59).

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко – Фернандиньо, Родри, де Брюйне – Марез, Жезус (Агуэро, 67), Стерлинг (Б. Силва, 90+2).

Предупреждения: Бешич, Норвуд, Флек, Макберни – Фернандиньо, Родри, Агуэро.

На 36-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.