Англия

Вашему вниманию результаты матчей английской Премьер-лиги за вторник, 21 января.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле принимала Уотфорд.

Хозяева в компенсированное ко второму тайму время смогли вырвать победу, которая стала для них первой за последние пять поединков.

Астон Вилла – Уотфорд 2:1

Голы: Дуглас Луис, 68, Конса, 90+5 — Дини, 38

Астон Вилла: Рейна – Хаус, Мингс, Конса – Гильбер, Дринкуотер (Дуглас Луис, 56), Накамба, Таргетт – Трезеге (Василлев, 77), Эль-Гази, Грилиш.

Уотфорд: Фостер – Мариапа, Доусон, Кэткарт, Масина – Капу, Чалоба (Пуссетто, 75), Дукуре – Перейра (Грей, 81), Дини, Деулофеу (Кабаселе, 90+2).

Предупреждения: Мингс, Дуглас Луис – Кэткарт, Дукуре.

Борнмут дома не испытал проблем с Брайтоном, забив в ворота этой команды три гола. Гостям удалось избежать разгромного счета, однако взятие ворот Муя стало лишь "голом престижа".

Борнмут – Байтон 3:1

Голы: Г. Уилсон, 36, Гросс (автогол), 41, К. Уилсон, 74 – Муй, 81.

Борнмут: Рамсдейл – Смит, Фрэнсис, Аке, Рико – Г. Уилсон (Л. Кук, 89), Лерма, Биллинг, Фрейзер – Соланке (Гослинг, 85), К. Уилсон.

Брайтон: Райан – Альзате, Вебстер, Данк, Бернардо (Марч, 60) – Преппер, Стивенс, Муй – Гросс (Троссард, 60), Мопе, Джаханбахш (Коннолли, 60).

Предупреждения: Лерма – Бернардо

Очень интересный поединок выдался в Ливерпуле, где Эвертону противостоял Ньюкасл.

Казалось бы, что подопечные Карло Анчелотти уверенно идут к победе, но Лежен, вышедший на замену у Ньюкасла, оформил дубль на последних минутах матча и принес своей команде ничью.

Эвертон – Ньюкасл 2:2

Голы: Мойзе Кин, 30, Калверт-Льюин, 54 – Лежен, 90+4, 90+6

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Уолкот (Ньяссе, 88), Делф, Шнейдерлен, Бернард (Дэвис, 83) – Кин (Коулмэн, 71), Калверт-Льюин

Ньюкасл: Дубравка – Хейден, Фернандес, Лассельс, Кларк (Лежен, 70), Ритчи – Альмирон, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Атсу (Крафт, 63) – Жоэлинтон (Шер, 78)

Предупреждения: Калверт-Льюин – Кларк

Саутгемптон набрал хорошую форму и не испытал проблем с Кристал Пэлас. "Орлы" пропустили два безответных гола и потерпели поражение при своих болельщиках.

Кристал Пэлас – Саутгемптон 0:2

Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48

Кристал Пэлас: Гуаита – Келли (Уорд, 62), Томкинс, Кэхилл, Ридевалд – Куяте (Майер, 62), Айю, Макартур, Заа, Маккарти – Тосун (Уикэм, 69).

Саутгемптон: Маккарти – Суареш (Ромеу, 21), Вестергор, Стивенс, Бертранд – Армстронг, Уорд-Праус, Хойбьерг, Редмонд – Обафеми (Адамс, 84), Лонг (Ингс, 70).

Предупреждения: Томкинс – Ромеу, Редмонд