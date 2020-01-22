Англия

Нападающий Реал Сосьедада может перебраться в чемпионат Англии.

Зимнее трансферное окно близится к завершению, а Тоттенхэм так и не нашел замену для травмированного Харри Кейна.

"Шпоры" на данный момент работают над подписанием Виллиана Жозе из Реал Сосьедада, сообщает AS.

Контракт нападающего содержит клаусулу в 70 миллионов евро, но источник уверяет, что баски готовы пойти на уступки. 28-летний бразилец в этом сезоне провел 22 матча в футболке Реал Сосьедада и отметился 8 забитыми голами.

Другим вариантом усиления линии нападения для Тоттенхэма называют Зе Луиша из Порту.