Англия

"Шпоры" ведут переговоры по кабовердианскому игроку.

Нападающий Порту Зе Луиш может стать игроком Тоттенхэма в ближайшее время, сообщает SIC Notícias.

Лондонский клуб находится в поисках замены для травмированного Харри Кейна и хочет подписать на его место кабовердианского форварда. Стороны практически согласовали арендное соглашение с правом выкупа.

Зе Луиш присоединился к Порту прошлым летом из московского Спартака за 8,5 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 20 поединков в футболке "драконов", отличившись восемью голами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании Эдинсона Кавани и Кшиштофа Пьонтека.

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