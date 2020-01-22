Англия

Французский голкипер восстановился после травмы и вновь готов приносить пользу команде.

Уго Льорис приступил к тренировкам менее недели назад, но уже вернулся на поле в поединке 24 тура АПЛ против Норвича.

Французский голкипер выбыл на долгий период из-за перелома руки в поединке против Брайтона, который состоялся в начале октября.

В этом сезоне Уго Льорис успел провести девять поединков в футболке лондонцев, пропустив 17 голов.

Тоттенхэм после 23 сыгранных встреч расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 31 балл.

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