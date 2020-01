Уго Льорис вернулся к тренировкам с Тоттенхэм после длительной паузы, которая была связана с травмой.

Французский голкипер сломал руку после неудачного приземления в поединке восьмого тура АПЛ против Брайтона.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv