Англия

Наставник Манчестер Юнайтед высказался о поражении в матче с Бернли.

Манчестер Юнайтед потерпел второе поражение кряду в английской Премьер-лиги, уступив в рамках 24-го тура Бернли со счетом 0:2.

Главный тренер "красных дьяволов Оле-Гуннар Солскьяер не скрывал своего разочарования после этого матча, поскольку его команда проиграла больше поединков, чем выиграла с момента его назначения.

"У меня в голове масса мыслей. Сплошное разочарование. Мы держим руки, поднятые вверх. Игроки делают все, они показывают абсолютно фантастические вещи в этом сезоне, но знают, что сегодня вечером этого оказалось недостаточно".

"Ребята выглядели морально уставшими к концу матча, мы не нашли той креативности в своей игре. Мы не можем жалеть себя".

"Когда вы в Манчестер Юнайтед, то это большая честь, потому что выступаете за лучший клуб в мире. Иногда вы проходите через такие периоды, и это очередное испытание, которое, я уверен, они пройдут", — приводит слова Солскьяера BBC.

Травма Маркуса Рашфорда создала некоторое проблемы в Манчестер Юнайтед в плане построения игры в атаке. Солскьяер подтвердил, что клуб работает на трансферном рынке, чтобы усилить эту позицию.

"У нас есть цели. Это наше второе поражение дома и первое с августа. Я думаю, что мы повернули не в ту сторону. Мы начали очистку, и теперь я буду решать эти вопросы до тех пор, пока трансферное окно не закроется. Мы работаем над этим", — добавил норвежский специалист.

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