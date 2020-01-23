Англия

Наставник Лестера высказался о победе над Вест Хэмом в матче чемпионата Англии.

Лестер прервал свою серию из двух поражений в рамках английской Премьер-лиги, не оставив никаких шансов Вест Хэму на своем поле (4:1).

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс прокомментировал результат этой встречи, а также высказался о повреждении форварда Джейми Варди, который вынуждено покинул поле еще в первом тайме.

"Он не травмировал подколенное сухожилие, поэтому это отличные новости для нас. Джейми почувствовал колющую боль, так что будем оценивать ситуацию в ближайшие дни, но, к счастью, его подколенное сухожилие в порядке".

"Варди — фантастический игрок, который очень важен для нас, но вы никогда не добьетесь успеха, если будете полностью полагаться на одного игрока".

"Порой даже самый качественный футболист может выбыть, поэтому особенно важно иметь игроков, которые могут войти в игру, не сильно повлияв на ее ритм. Против Вест Хэма вышел Ихеаначо, который был очень хорош".

"В целом, я думаю, что мы провели хороший матч. С первого свистка мы играли в высоком темпе, скорость игры была хорошей, креативность была на уровне. Мы заслужили эту победу, поэтому очень рады", — приводит слова Роджерса Independent.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер — Вест Хэм.

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