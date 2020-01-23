Вашему вниманию видео лучших моментов поединка английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм - Норвич, Getty Images
23 января 2020, 07:18
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Норвич.
Подопечные Жозе Моуриньо смогли добыть тяжелейшую победу над "канарейками" (2:1), которая стала для них первой в рамках чемпионата Англии в этом году.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Норвич:
Тоттенхэм — Норвич 2:1
Голы: Алли, 38, Сон, 80 — Пукки, 70 (с пенальти)
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Вертонген (Фернандеш, 75), Сессеньон — Ло Чельсо, Уинкс (Дайер, 56) — Ламела (Эриксен, 62), Алли, Сон — Лукас
Норвич: Крул — Ааронс, Циммерман, Хэнли, Байрэм — Тетти (Онель, 82), Маклин (Штиперманн, 90+3) — Рупп (Дрмич, 86), Дуда, Кантуэлл — Пукки
Предупреждение: Кантуэлл