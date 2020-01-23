Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка английской Премьер-лиги.

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Норвич.

Подопечные Жозе Моуриньо смогли добыть тяжелейшую победу над "канарейками" (2:1), которая стала для них первой в рамках чемпионата Англии в этом году.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Норвич:

Тоттенхэм — Норвич 2:1

Голы: Алли, 38, Сон, 80 — Пукки, 70 (с пенальти)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Вертонген (Фернандеш, 75), Сессеньон — Ло Чельсо, Уинкс (Дайер, 56) — Ламела (Эриксен, 62), Алли, Сон — Лукас

Норвич: Крул — Ааронс, Циммерман, Хэнли, Байрэм — Тетти (Онель, 82), Маклин (Штиперманн, 90+3) — Рупп (Дрмич, 86), Дуда, Кантуэлл — Пукки

Предупреждение: Кантуэлл