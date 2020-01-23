Англия

"Канониры" не намерены расставаться со своим капитаном.

Капитан и нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг дал предварительное согласие на трансфер в Барселону. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переход габонского форварда в стан "сине-гранатовых" выглядит маловероятным в нынешних реалиях, однако сам футболист серьезно рассматривает смену клубной прописки.

Арсенал демонстрирует блеклые результаты в текущем сезоне и пока занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, поэтому отпускать одного из ключевых игроков в середине сезона категорически не собирается.

Несмотря на это, Барселона прекрасно ознакомлена ситуацией вокруг Обамеянга и уверена в его подписании в 2021 году (именно тогда истекает контракт габонца).

Впрочем, не исключается, что Обамеянг покинет стан "канониров" этой зимой, если решится заявить о своем желании руководству Арсенала. В данной ситуации позиция форварда станет ключевым фактором.

Ранее уже появлялась информация о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть Арсенал, но его желание не связано с приходом Микеля Артеты.

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