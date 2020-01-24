Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен заинтересовал каталонский клуб.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, GETTY IMAGES
24 января 2020, 01:52
Барселона проявляет интерес к Кристиану Эриксену, сообщает Sky Sports.
По информации источника, каталонский клуб сделал запрос касательно приобретения 27-летнего атакующего хавбека.
Тем не менее, Эриксен встретился с президентом Тоттенхэма Даниэлем Леви и сообщил, что намерен перейти в Интер в январе. "Нерадзурри" также уверены в приобретении датчанина.
Ранее сообщалось, что Эриксен достиг принципиального соглашения с Интером.
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