Англия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен заинтересовал каталонский клуб.

Барселона проявляет интерес к Кристиану Эриксену, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб сделал запрос касательно приобретения 27-летнего атакующего хавбека.

Тем не менее, Эриксен встретился с президентом Тоттенхэма Даниэлем Леви и сообщил, что намерен перейти в Интер в январе. "Нерадзурри" также уверены в приобретении датчанина.

Ранее сообщалось, что Эриксен достиг принципиального соглашения с Интером.

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