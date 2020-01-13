Датчанин вскоре станет игроком "нерадзурри".
Кристиан Эриксен, getty images
13 января 2020, 21:26
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен достиг соглашения с Интером и вскоре заключит контракт с итальянским клубом, сообщает The Times.
По данным источника, датский футболист подпишет с "нерадзурри" четырехлетний договор с зарплатой с 100 тысяч фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков.
Также отмечается, что Тоттенхэм не хочет отпускать Эриксена бесплатно летом, а намерен продать его сейчас, выручив 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что от варианта с покупкой футболиста "шпор" отказался Манчестер Юнайтед.