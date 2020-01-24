Переговоры о трансфере нападающего Реал Сосьедад Виллиана Жозе в Тоттенхэм зашли в тупик.
Виллиан Жозе, Getty Images
24 января 2020, 16:44
Реал Сосьедад не могут договориться о цене нападающего басков Виллиана Жозе — сообщает The Guardian.
Клаусула 28-летнего бразильца, о котором мечтает Жозе Моуриньо, составляет 58,8 миллиона фунтов (70 миллионов евро), но Реал Сосьедад готов расстаться с ним за куда меньшую сумму — 21 миллион фунтов (25 миллионов евро). Вся беда в том, что "шпоры" предлагают лишь 10 миллионов фунтов.
Ранее сам Виллиан Жозе попросил клуб отпустить его в Тоттенхэм.
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