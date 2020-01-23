Англия

Бразилец хочет покинуть Реал Сосьедад.

Нападающий Виллиан Жозе обратился к руководству Реал Сосьедада с просьбой отпустить его в Тоттенхэм, сообщает Cope.

"Шпоры" находятся в поисках замены травмированному Харри Кейну и хотят подписать форварда сансебастьянского клуба. Бразилец также заинтересован в переходе, но клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.

Действующий контракт Виллиана Жозе с Сосьедадом рассчитан до июня 2024 года, а его клаусула составляет 70 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "королевских", отличившись восемью голами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также начал переговоры с Реалом по Гарету Бэйлу.

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