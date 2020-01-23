Бразилец хочет покинуть Реал Сосьедад.
Виллиан Жозе, Getty Images
23 января 2020, 10:54
Нападающий Виллиан Жозе обратился к руководству Реал Сосьедада с просьбой отпустить его в Тоттенхэм, сообщает Cope.
"Шпоры" находятся в поисках замены травмированному Харри Кейну и хотят подписать форварда сансебастьянского клуба. Бразилец также заинтересован в переходе, но клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.
Действующий контракт Виллиана Жозе с Сосьедадом рассчитан до июня 2024 года, а его клаусула составляет 70 млн евро.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "королевских", отличившись восемью голами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также начал переговоры с Реалом по Гарету Бэйлу.
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