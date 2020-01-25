Англия

Голкипер Бернли Ник Поуп заинтересовал лондонский клуб.

Челси проявляет интерес к Нику Поупу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в лице 24-летнего футболиста лондонский клуб видит конкурента для Кепы Аррисабалаги. Руководство и тренерский штаб недовольно выступлениями 80 миллионного испанца.

Контракт Поупа с Бернли рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, что Поуп в 24 матчах АПЛ пропустил 22 гола, а Кепа – 30. Челси идет на четвертой строчке в лиге, а Бернли расположился на тринадцатом месте.

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