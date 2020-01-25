Англия

Завершился матч 1/16 Кубка Англии между Халлом и Челси.

Халл на своем поле принимал Челси в поединке национального кубка.

Подопечные Фрэнка Лампарда к 64-й минуте забили два гола, однако "тигры" сумели отквитать один мяч.

В концовке встреча выдалась несколько напряженной – Халл выдал несколько неплохих атак, однако так и не сумел вырвать ничью и заслужить на переигровку.

Халл – Челси 1:2

Голы:Гросицкий, 78 – Батшуайи, 6, Томори, 64

Халл: Лонг – Лихай, Берк, Тафазолли, Маккензи – да Силва Лопеш, Кейн, Ханимэн (Самуэльсен, 69) – Боуэн, Ивз (Мадженнис, 69), Уилкс (Гросицкий, 60)

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо – Баркли, Ковачич, Маунт (Виллиан, 68) – Хадсон-Одои (Гилмар, 68), Батшуайи, Педро (Лэмпти, 90+2)

Предупреждения: Лихай – Ковачич, Зума.

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