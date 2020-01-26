Англия

Норвежец высказался о трансферной политике клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клуб изменил трансферную политику и не намерен тратить постоянно крупные суммы.

"Мы должны тратить с умом, это один из ключей успеха для меня. Мы потратили кучу денег за последние пять или шесть сезонов, теперь же надо быть уверенным, что мы инвестируем срадства правильно. Я и клуб согласились с тем, что культура трансферов должна была измениться".

"Не идет речь о том, что клуб что-либо делает без моего согласия, потому что мы договаривались о таких вещах, когда подписывали контракт. Я не боюсь за свою позицию в этом отношении, я просто продолжаю работать. Конечно, вам нужны результаты, но я не буду тратить большие деньги на кого-то, если они не подходят для команды"/

"Это умение иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять кого-то еще. Некоторые из нас винят других, некоторые думают, что мы лучше других", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист заявил, что не переживает по поводу постоянной критики.