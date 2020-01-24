Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед уверен, что клуб должен придерживаться выбранного курса.

В среду Манчестер Юнайтед дома проиграл Бернли (0:2), и фанаты освистали команду после финального свистка. Однако тренер Оле-Гуннар Солскьяер уверен, что не стоит паниковать.

"У нас было одно настоящее трансферное окно, и мы пытаемся что-то сделать сейчас", — цитирует ВВС Солскьяера, который стал и.о. главного тренера МЮ в декабре 2018.

Летом МЮ потратил свыше 130 млн фунтов на защитников Гарри Магуайра из Лестера и Аарона Ван-Биссаку (Кристал Пэлас), а также вингера Даниэля Джеймса из Суонси. Однако для построения команды нужно еще время, уверяет Солскьяер.

"Юрген Клопп провел четыре года за построением команды, и теперь у них все идет хорошо в Ливерпуле. Невозможно быстро все исправить, купив восемь или десять игроков за трансферное окно. Нельзя обращать внимания на все внешние шумы. Критика будет – нужно ее принять и быть сильнее ментально. Мы с клубом так и делаем. У меня есть полное доверие".

"Когда начинаешь что-то, нужно придерживаться плана. Я не собираюсь менять что-то после шести, девяти или 10 месяцев работы и начинать идти другим путем. Основы заложены. У нас есть ядро игроков, в которое мы верим. Они будут вести нас вперед вместе с новичками и футболистами, которые вернутся в клуб".

Этой зимой с переходом в МЮ активно связывают хавбека Спортинга Бруну Фернандеша. Однако в последнее время переговоры застопорились, поскольку Юнайтед снизил предложение на 13 млн фунтов ввиду острой потребности португальцев в деньгах.