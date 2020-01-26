Англия

Менеджер высказался о кубковом поединке.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о победе его команды в поединке Кубка Англии против Халла (2:1).

"Я рад, но вы никогда не сможете принять эти игры как должное В первом тайме Халл не показал свою лучшую игру, но это не повод их не уважать, потому что во втором тайме они были действительно хороши и оказывали на нас давление".

"Первая половина матча — это было наше время. Тем не менее, мы играли немного неряшливо. Могло казаться, что мы играем хорошо, но на самом деле Челси не мог использовать свои шансы, что создавало проблемы".

"Интрига в матче сохранялась до конца из-за нас и потому, что Халл сделал все возможное, чтобы попытаться вернуться в игру", — сказал Лампард BBC Radio 5 Live.

Ранее английский специалист заявил, что лондонцам необходимо укреплять состав, что добиться большего успеха.