Англия

По мнению специалиста, лондонский клуб нуждается в новых трансферах.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился мнением о трансферной политике клуба. Английский коуч не стал скрывать факт того, что его команда нуждается в новых усилениях.

"Сейчас нет того роста, о котором можно говорить. Летом нас наказали трансферным баном, и это причиняет боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Такова ситуация".

"Моя задача — работать каждый день работать на тренировках, способствуя прогрессу игроков. Прошлым летом мы потеряли свои позиции, и теперь нам необходимы новые подписания, чтобы двигаться вперед".

"Деньги — не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным, что нам нужно усилить состав", — приводит слова Лампарда BBC.

Напомним, Челси избежал переигровки и не без проблем обыграл Халл в рамках 1/16 Кубка Англии.

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