Англия

Уругваец имеет шанс оказаться за Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед намерен укрепить переднюю линию до конца январского трансферного окна, найдя форварда на замену травмированному Маркусу Рашфорду.

Как сообщает TF1, руководство клуба обратило внимание на нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, контракт которого завершается в конце текущего сезона.

По данным источника, "манкунианцы" уже начали переговоры с парижанами и готовы выслушать финансовые требования французов.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на уругвайского футболиста остается Атлетико. Так СМИ сообщали потенциальную сумму, в которую Кавани обойдется мадридцам.