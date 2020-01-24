Испания

Видимо, уругваец сменит французскую Лигу 1 на испанскую Примеру.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в мадридский Атлетико. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, руководство "матрасников" решило выплатить парижскому гранду требуемую сумму, и 32-летний уругваец подпишет контракт с новым клубом сроком на два с половиной года.

Интересно, что переход Кавани обойдется Атлетико в 80 миллионов евро. В эту сумму входит выплата ПСЖ и зарплата форварда за весь срок будущего соглашения.

Также отмечается, что большую роль в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер Диего Симеоне, который оказал сильное давление на боссов Атлетико.

Ранее сообщалось, что в услугах Эдинсона Кавани заинтересован лондонский Челси, который намерен взять уругвайца в аренду.

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