Англия

Полузащитник прокомментировал слова своего менеджера.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо ранее заявлял, что полузащитник команды Танги Ндомбеле не может помочь коллективу из-за того, что часто травмируется.

Сам французский футболист прокомментировал слова своего наставника, заявив, что между ним и португальцем нет конфликта.

"Между мной и Моуриньо нет никаких проблем", — сказал Ндомбеле TF1.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 15 поединках, забив два гола и отдав одну результативную передачу.