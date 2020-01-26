Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед впервые в сезоне отметился голом в английских турнирах.

Джесси Лингард очень неудачно провел минувший календарный год, так и не отметившись результативным действием в АПЛ.

В сезоне 2019/20 англичанин не забивал на внутренней арене до поединка с Транмером — полузащитник послал мяч точно в угол после паса Магуайра, сделав счет 3:0 в пользу МЮ.

Отметим, что на счету Лингарда в текущем сезоне также ассист против Рочдейла в Кубке Лиги и гол в ворота Астаны в рамках Лиги Европы.

Напомним, Джесси Лингард не так давно стал клиентом Мино Райолы, который уже предложил его услуги итальянским клубам.