Италия

Полузащитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А.

Джесси Лингард стал клиентом Мино Райолы, а тот уже вовсю работает, чтобы найти новый клуб англичанину.

Так, Райола предложил услуги полузащитника Манчестер Юнайтед Ювентусу и Интеру, сообщает Calciomercato.

Минувший год сложился для Лингарда не лучшим образом — Джесси так и не смог отметиться результативным действием в АПЛ.

Напомним, что манкунианцы пытались приобрести Джеймса Мэддисона, задействовав Лингарда в качестве части сделки.