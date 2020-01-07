Полузащитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Серии А.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, ФОТО GETTY IMAGES
07 января 2020, 18:59
Джесси Лингард стал клиентом Мино Райолы, а тот уже вовсю работает, чтобы найти новый клуб англичанину.
Так, Райола предложил услуги полузащитника Манчестер Юнайтед Ювентусу и Интеру, сообщает Calciomercato.
Минувший год сложился для Лингарда не лучшим образом — Джесси так и не смог отметиться результативным действием в АПЛ.
Напомним, что манкунианцы пытались приобрести Джеймса Мэддисона, задействовав Лингарда в качестве части сделки.