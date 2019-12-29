Английский полузащитник выдал не самый лучший календарный год.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, ФОТО GETTY IMAGES
29 декабря 2019, 12:21
Манчестер Юнайтед больше не сыграет в этом году, а значит, что Джесси Лингард провел его в рамках АПЛ без забитых голов и результативных передач.
Полузащитник "красных дьяволов" суммарно отыграл 28 поединков и смог лишь заработать одиннадцатиметровый удар в матче с Бернли еще в январе.
Однако отметим, что уже в текущем сезоне на счету Лингарда гол и ассист во встречах с Астаной в Лиге Европы и Рочдейлом в Кубке Лиги соответственно.
Ранее Джесси Лингард выразил непонимание того, почему Манчестер Юнайтед не может побеждать в каждом матче.