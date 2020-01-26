Англия

Матч 1/16 Кубка Англии завершился сенсационным результатом!

Ливерпуль в традиционном стиле уверенно начал матч и контролировал игру. Первый гол долго себя не заставил ждать – на 15-й минуте Кертис Джонс вывел "красных" вперед.

В начале второго тайма, казалось, Ливерпуль решил исход встречи – Дональд Лав срезал мяч в свои ворота – 2:0.

Тем не менее, Шрусбери Таун сумел на 65-й минуте сократить отставание, а спустя 10 минут дубль оформил все тот же Джейсон Каммингс.

2:2 – команды ожидают на переигровку, но уже на Энфилде.

Шрусбери – Ливерпуль 2:2

Голы: Каммингс, 65 (с пенальти), 75 – Джонс, 15, Лав, 46 (автогол)

Шрусбери: Олири – Р. Уильямс, Эбанкс-Ленделл, Пьерре – Лав, Норбурн (Эдвардс, 60), Госс, Голбурн – Лорент, Уолли (Удо, 85), Лонг (Каммингс, 60)

Ливерпуль: Адриан – Н. Уильямс, Матип (Салах, 79), Ловрен, Ларуси – Чиривелла, Фабиньо, Джонс – Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71), Минамино (Фирмино, 85), Ориги

Предупреждения: … — Ларуси.

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