Негатив поклонников "красных дьяволов" к исполнительному директору растет.
ЭД ВУДВОРД, ФОТО GETTY IMAGES
27 января 2020, 09:21
Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Кубка Англии гостил у третьлигового Транмера и добыл разгромную победу.
По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, болельщики манкунианцев выкрикивали "Вудворд умрет", а также пели много песен в поддержку Оле-Гуннара Солскьяера.
Отметим, что руководство клуба также выразило поддержку специалисту после поражения от Бернли в АПЛ.
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