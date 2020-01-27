Англия

Негатив поклонников "красных дьяволов" к исполнительному директору растет.

Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Кубка Англии гостил у третьлигового Транмера и добыл разгромную победу.

По информации журналиста BBC Саймона Стоуна, болельщики манкунианцев выкрикивали "Вудворд умрет", а также пели много песен в поддержку Оле-Гуннара Солскьяера.

Отметим, что руководство клуба также выразило поддержку специалисту после поражения от Бернли в АПЛ.

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