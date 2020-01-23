Англия

Боссы "красных дьяволов" по-прежнему доверяют норвежцу.

Манчестер Юнайтед пока не планирует увольнять Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера, сообщает Sky Sports.

В матче 24-го тура АПЛ Юнайтед проиграл на своем поле Бернли (0:2) и потерпел уже четвертое поражение в новом году. Команда показывает худший результат в чемпионате за последние 30 лет, но руководство "красных дьяволов" продолжает доверять норвежцу и даже не рассматривает вопрос его отставки.

На данный момент МЮ занимает 5-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на 30 очков.

Ранее Солскьяер заявлял, что клуб работает над трансферами новых футболистов.

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