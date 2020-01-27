Англия

Челси по-прежнему надеется усилиться форвардом до закрытия трансферного окна.

Руководство Челси не оставляет попыток заполучить нападающего до закрытия трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По информации источника, приоритетом "синих" является Эдинсон Кавани, чей контракт с ПСЖ завершается грядущим летом.

Альтернативным вариантом является форвард Милана Кшиштоф Пьонтек. Проблема заключается в том, что Милан хочет выручить за поляка 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что другая цель Челси Мусса Дембеле не покинет Лион зимой.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.