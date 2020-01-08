Франция

Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола опроверг возможность ухода нападающего.

Челси придется подождать трансфера Мусса Дембеле из Лиона до лета, либо же переключиться на другую кандидатуру. Президент французского клуба Жан-Мишель Ола категорически исключил уход форварда в этом месяце.

"Мусса не уйдет. Он хочет остаться в Лионе. Это лучшее место, в котором он может продолжать прогрессировать", — цитирует Ола Goal.

"У нас были предложения по нему и другим футболистам. Но никто из тех, кого мы хотим сохранить, не уйдет в январе".

Челси хотел подписать Дембеле в свете возможного ухода Оливье Жиру или Миши Батшуайи.

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