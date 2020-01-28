Бразильский ветеран продолжит выступать за нынешнюю команду.
Фернандиньо, ФК Манчестер Сити
28 января 2020, 17:16
Фернандиньо согласовал новое соглашение с Манчестер Сити, сообщил официальный сайт.
34-летний футболист продлил контракт на один год – до 30 июня 2021.
Таким образом, "инсайд" от Рияда Мареза оказался недостоверным. Напомним, что алжирец заявил, что Фернандиньо покинет "горожан" предстоящим летом.
В текущем сезоне Фернандиньо, учитывая появление Родри, а также травмы защитников, играет преимущественно центрального защитника.
На его счету 20 матчей, в которых результативными действиями он не отличался.
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