Англия

Бразильский ветеран продолжит выступать за нынешнюю команду.

Фернандиньо согласовал новое соглашение с Манчестер Сити, сообщил официальный сайт.

34-летний футболист продлил контракт на один год – до 30 июня 2021.

Таким образом, "инсайд" от Рияда Мареза оказался недостоверным. Напомним, что алжирец заявил, что Фернандиньо покинет "горожан" предстоящим летом.

В текущем сезоне Фернандиньо, учитывая появление Родри, а также травмы защитников, играет преимущественно центрального защитника.

На его счету 20 матчей, в которых результативными действиями он не отличался.

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