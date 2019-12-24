Англия

Похоже, алжирец рассказал один из внутренних секретов клуба.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез в эфире Youtube-канала Sky Sports, похоже, рассказал об одном из секретов команды.

Отвечая на вопрос о том, кто уже анонсировал свой уход из стана "горожан" в конце сезона, алжирский футболист заявил, покинут коллектив полузащитники Давид Силва и Фернандиньо.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ — Follow @PrimeHendo (@PrimeHendo) December 24, 2019

Известно, что Силва уже успел объявить о своем уходе их клуба, но вот никакой информации касательно ухода бразильца ни от клуба, ни от игрока еще не поступало.

Ранее сообщалось, что Сити готов укрепить вратарскую позицию, купив голкипера Кристал Пэлас Висенте Гуаиту.