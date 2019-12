Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез в эфире Youtube-канала Sky Sports, похоже, рассказал об одном из секретов команды.

Отвечая на вопрос о том, кто уже анонсировал свой уход из стана "горожан" в конце сезона, алжирский футболист заявил, покинут коллектив полузащитники Давид Силва и Фернандиньо.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ