Похоже, алжирец рассказал один из внутренних секретов клуба.
Фоден и Фернандиньо, getty images
24 декабря 2019, 20:26
Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез в эфире Youtube-канала Sky Sports, похоже, рассказал об одном из секретов команды.
Отвечая на вопрос о том, кто уже анонсировал свой уход из стана "горожан" в конце сезона, алжирский футболист заявил, покинут коллектив полузащитники Давид Силва и Фернандиньо.
Известно, что Силва уже успел объявить о своем уходе их клуба, но вот никакой информации касательно ухода бразильца ни от клуба, ни от игрока еще не поступало.
Ранее сообщалось, что Сити готов укрепить вратарскую позицию, купив голкипера Кристал Пэлас Висенте Гуаиту.