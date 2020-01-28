Англия

"Волки" установили ценник на своего полузащитника.

Как утверждает Soсcer Link, руководство Вулверхэмптона готово к тому, что европейские клубы будут проявлять серьезный интерес к полузащитику Адама Траоре.

По данным источника, "волки" продадут своего футболиста лишь за 75 миллионов фунтов. Отмечается, что англичане уверены, что другие клубы не станут тратить такие деньги.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Траоре провел на поле 23 поединка, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Адама установил рекорд АПЛ по количеству результивных обводок.