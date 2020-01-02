Англия

Полузащитник Вулверхэмптона терроризировал оборону Уотфорда.

Адама Траоре установил рекорд АПЛ по количеству удачных обводок в поединке против Уотфорда, сообщает Opta.

Полузащитник оставил не у дел соперников 15 раз. Для этого Траоре потребовалось 19 попыток.

Это лучший показатель в ТОП-5 лигах Европы со времен Карима Бельараби, который совершил 17 успешных обводок в матче Байера против Вердера в феварле 2015 года.

Отметим, что тот поединок "волки" проиграли, несмотря на то, что соперник половину тайма играл в меньшинстве.