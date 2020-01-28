Англия

Форвард высказался о выступлениях за английский клуб.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус заявил, что всем доволен в своей нынешней команде и намерен дальше бороться за игровое время.

"Я чувствую, что Манчестер Сити — это лучшее место для развития. Конечно, я доверял клубу, когда принял решение приехать сюда. Я — часть команды. Иногда я счастлив, иногда нет, но это нормально, потому что я хочу играть постоянно".

"Иногда я могу понять, почему не получаю достаточно игрового времени, но я стараюсь делать все возможное каждый день. Я буду стараться изо всех сил каждый день, потому что я хочу остаться здесь и хочу помочь своим товарищам по команде", — сказал Жезус официальному сайту клуба.

Ранее английские СМИ сообщали, что бразильский футболист может и вовсе покинуть "горожан" в будущее трансферное окно.